Ook Cyberaanvallen Russische banken

Het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken heeft volgens persbureau Tass gemeld dat het schadelijke virus niet is doorgedrongen tot de servers van het ministerie, omdat die Russisch zijn en een ander systeem hebben dan de getroffen computers met Windows.

Vrijdag en zaterdag zijn er in bijna honderd landen cyberaanvallen met gijzelsoftware uitgevoerd. Het leidde vooral in de Britse gezondheidszorg in circa 45 instellingen tot ernstige problemen. Zaterdag zijn er patiënten naar huis gestuurd en is er opgeroepen alleen in noodgevallen naar bepaalde ziekenhuizen te gaan.