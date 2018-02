Van lekken verdachte oud-wethouder Van Son vrij

Gedetailleerde informatie over de sollicitatieprocedure voor de burgemeesterspost in Den Bosch belandde vorig jaar bij het Brabants Dagblad, dat erover publiceerde.

Ex-wethouder Van Son was de tweede verdachte die werd aangehouden. In augustus werd raadslid Sjef van Creij uit Rosmalen als eerste gearresteerd. Beiden ontkennen hun betrokkenheid.

Grote ophef

Het Brabants Dagblad veroorzaakte in juli grote ophef door veel details en onder meer de namen van de sollicitanten naar de burgemeesterspost in Den Bosch te publiceren. Volgens de krant was de uitverkoren VVD’er Jack Mikkers tweede keus. PvdA’er Jan Hamming had eigenlijk de voorkeur, maar die trok zijn kandidatuur in omdat hij met succes had gesolliciteerd naar de burgemeestersfunctie in Zaanstad. Op verzoek van de Brabantse commissaris van de Koning Wim van de Donk begon de politie een onderzoek.

Jos van Son was tot november wethouder in Den Bosch. Hij stapte toen op nadat hij onder invloed van alcohol met zijn auto een tuin was ingereden. De wethouder biechtte op dat hij met een alcoholverslaving kampt.