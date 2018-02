’VVD-vastgoedbaas Van Haga ’heeft schijn tegen”

Hij verhuurt meerdere woningen aan twee of meer huurders, hoewel dat sinds 1 januari vorig jaar is verboden, aldus de krant, die het gedrag van Van Haga in december aanzwengelde.

De VVD-top gaf opdracht voor een onderzoek, omdat „een Kamerlid het goede voorbeeld moet geven.” Volgens de onderzoekscommissie heeft Van Haga „de schijn tegen” en is hij „uitermate kwetsbaar.”