Politie zoekt doorrijder die 15-jarige achterliet

Het slachtoffer fietste gisterenavond op een parallelweg van de Deurneseweg en werd nabij de McDonalds aangereden door een vooralsnog onbekende automobilist. „Die ging er na het ongeval direct vandoor”, aldus de politie.

De politie komt vandaag met een uitgebreid bericht waarin de bestuurder ’met klem’ wordt opgeroepen zich te melden.

Mogelijk zaten er meer personen in de auto. „Was jij dat? Neem je verantwoordelijkheid, doe je verhaal of probeer de bestuurder te overtuigen dat hij zich meldt”, vraagt de politie.

Blauwe auto

De bestuurder reed in een kleine, blauwe personenauto, waarschijnlijk van het merk Citroën of Peugeot. Die auto moet aan de voorkant flink beschadigd zijn.

De politie hoopt ook op oplettende kennissen of omstanders die vermoeden de doorrijders te hebben gespot. „Wie kent iemand met een kleine, blauwe auto die vandaag schade heeft, die er gisteren nog niet op zat?”

’Schuim uit mond’

Na het ongeluk kwam een andere automobilist wél helpen. Die ging later weg zonder dat agenten zijn gegevens hadden genoteerd. De politie wil diegene graag nog eens spreken omdat hij de aanrijding mogelijk zag gebeuren. „Hij kan een belangrijke getuige voor ons zijn.”

Een omstander die na het ongeluk hielp, heeft zich gemeld bij Omroep Brabant. Izzet Karaevli vond de jongen op straat. „Het schuim kwam uit zijn mond. Ik heb hem meteen op zijn zij neergelegd om te voorkomen dat hij zou stikken. Gelukkig heb ik twee jaar geleden een bhv-cursus gehad op mijn werk en wist ik wat ik moet doen.”

Toen Karaevli de jongen probeerde helpen, begon die te kokhalzen. Andere omstanders belden 112. Ondertussen werd de jongen zelf gebeld. Karaevli pakte de telefoon uit zijn broekzak. „Het was een vriendin die vroeg waar hij bleef. Toen heb ik uit moeten leggen dat hij een zwaar ongeluk had gehad. Ook zijn ouders heb ik nog even aan de lijn gehad.”

Volgens Karaevli is hij niet degene die de politie zoekt. Iemand anders zou er eerder zijn geweest dan hij. Uiteindelijk kwamen ambulancemedewerkers ter plaatse. De jongen is vervoerd naar het ziekenhuis. Hoe hij het maakt, is niet bekend.