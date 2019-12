Brits stel vindt trouwring Poolse vrouw tijdens snorkeltocht in Bali

Het was ongeveer vijftig meter van de kust, in ondiep water, dat Jase en Misba de ring aantroffen. Er bleek een naam, Monika, en een datum, 04.10.2019, in te staan. Ze namen het sieraad mee terug naar Engeland en begonnen eenmaal thuis hotels in Bali te bellen of daar een gast gelogeerd had met de naam Monika. „We hebben drie hele dagen geprobeerd om het stel te vinden toen we opeens een aantal posts in een groep op Facebook zagen.”

Eenmaal toegelaten tot de groep namen ze contact op met een man die geschreven had over de trouwring van zijn vrouw die kwijt was. „Hij bevestigde alle kleine details van de ring. De kans dat dit zou gebeuren moet echt één op een miljoen zijn, we konden het niet geloven”, zo vertelt Jason aan Daily Mail.

De ring bleek te zijn van Monika Marciniak die zeven weken eerder met haar man Tukasz op huwelijksreis was op Bali toen ze het sieraad kwijtraakte. „Ik heb een doosje gekocht en heb er wat glitter in gedaan zodat het er leuk uit zag en toen heb ik de ring opgestuurd naar Polen. Ik kreeg een lieve video terug waarin te zien was hoe ze het pakketje openmaakten”, aldus Jase.

„We hadden geen hoop meer dat iemand de ring ooit nog zou vinden. Een fantastisch verhaal dit”, aldus Tukasz.