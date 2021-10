Jager verdooft agressieve hond die was vastgebonden aan boom

Arnhem - De politie in Arnhem is vrijdagmiddag uren bezig geweest met een hond die aan een boom was vastgebonden. Doordat het dier zich agressief naar de agenten gedroeg was hij lastig te vangen.