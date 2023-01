Stille tocht voor doodgestoken eigenaar cafetaria

Bewoners hadden kort nadat de Chinese horecaondernemer was doodgestoken nadat hij was aangevallen door drie minderjarigen met een mes, al besloten dat ze een stille tocht wilden houden. Al snel namen ze contact op met de gemeente, en met de weduwe van de 39-jarige eigenaar van cafetaria Houtwijk, om toestemming te vragen en de mogelijkheden te bekijken. Vrijdag vanaf 18.30 lopen mensen vanaf wijkcentrum Bokkefort een ronde door de wijk. Aanwezigen wordt gevraagd een witte bloem of lampion mee te nemen als ze iets willen meebrengen. In het wijkcentrum ligt deze dagen al een condoleanceboek voor buurtbewoners die daar prijs op stellen. Ook kunnen ze binnenlopen om hun emoties te uiten en vragen te stellen.

Wraakacties

Volgens betrokkenen werd Chen aangevallen omdat hij enkele minderjarige overlast gevende bewoners de toegang tot zijn zaak zou hebben ontzegd. Daarop werd hij al slachtoffer van verschillende wraakacties, die vrijdagavond tot het drama leidden.