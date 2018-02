Nazi-porno naar Koninklijke Bibliotheek

Eigenaar van de maar liefst honderd kratten erotische lectuur en pornografie is de 69-jarige Bert Sliggers, oud-conservator van het sjieke Paleontologisch en Mineralogisch Kabinet in Teylers Museum in Haarlem.

Zijn collectie beslaat een tijdspanne van eind negentiende eeuw tot nu, zo schrijft het Haarlems Dagblad. De boekjes en tijdschriften staan nu nog in grote boekenkasten in zijn woning. De Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag wil de collectie graag hebben.

Porno op papier

Voordat alles in het archief verdwijnt als ’collectie Sliggers’ is er nog de uitgebreide expositie ’Porno op Papier’, waar een deel van Sliggers’ collectie te zien is. De expositie opent eind maart in Den Haag.

In zijn huis liggen boekjes met titels als Blanke slavinnen, Tussen de soldaten en sadisten, Seks met een kronkel. Seksromannetjes die ooit met honderdduizenden wekelijks over de toonbank gingen in de jaren zestig en zeventig. Tijdschriften zoals Candy, Carmen, Peeping, Taboe en Cocky.

Contactadvertenties

„Maar de blaadjes met expliciete seksfoto’s werden vooral gelezen vanwege de contactadvertenties. Die besloegen driekwart van het blad. Advertenties van mensen die seksueel contact zochten met gelijkgestemden.

Sliggers heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij porno verzamelde. „Als ik ze er iets van laat zien en uitleg dat die collectie voor mij ook materiaal is voor wetenschappelijk onderzoek, beginnen ze iets van mijn fascinatie te begrijpen”, citeert de krant hem.

Naziporno

Zijn collectie begint bij boeken van rond 1880. „Realistische romans, zoals van Lodewijk van Deyssel. Daar is nog censuur op toegepast vanwege een masturbatie-scène.” In 1911 werd een wet aangenomen die vrijwel alles verbood.

Sliggers heeft de meest bizarre zaken in zijn verzameling. „Naziporno bijvoorbeeld. Ik kwam die een keer tegen en dacht: wat is dit? Toch ben ik dat genre gaan verzamelen om een compleet beeld te krijgen van de context. Het is een stroming geweest in de pornolectuur. Zelfs na de oorlog verkocht het goed. Honderdduizenden boekjes.”

„Dat zijn collectie in de KB een plekje krijgt doet hem goed. „Ik ben blij dat er belangstelling bij anderen is voor mijn hobby. ”