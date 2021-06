CDA overweegt royement Sywert van Lienden

„Er is door een CDA-lid een verzoek ingediend tot royement”, laat een woordvoerder van de partij weten. „Hier zal met de gebruikelijke zorgvuldigheid mee worden omgegaan.”

Uit antwoorden op Kamervragen blijkt dat Van Lienden in april vorig jaar, toen er wereldwijd een schreeuwende schaarste was aan beschermingsmiddelen voor zorgverleners, zijn contacten binnen het CDA gebruikte om bij het ministerie van Volksgezondheid binnen te komen. Hij had een stichting zonder winstoogmerk opgericht, Hulptroepen Alliantie, waarbij werd samengewerkt met KLM, Randstad en Coolblue. Uiteindelijk leverde Van Lienden en zijn compagnons 40 miljoen mondkapjes, waarvoor de overheid ruim 100 miljoen euro betaalde. De spullen waren ’van goede kwaliteit en tegen ’een redelijke prijs’, meldt minister Van Ark (Medische Zorg) de Tweede Kamer. Vlak voor de betaling richtte Van Lienden een bedrijf op, Relief Goods Alliance. Het geld ging naar het bedrijf, niet naar de stichting.

Tegenover onderzoeksplatform Follow The Money heeft de CDA'er maandag toegegeven dat hij 9 miljoen euro heeft verdiend met de leverantie, en voor zijn twee compagnons ieder meer dan 5 miljoen. Van Ark gaat in haar brief niet in op een mogelijke winst. Wel schrijft ze dat ’het beeld dat er exorbitante winst gemaakt zou zijn gemaakt aan een internationale crisis niet goed is’.

Volgens FTM richtte Van Lienden eind 2020 een speciale bedrijfsstructuur op, waarmee hij volgens experts vermogen verborgen kon houden. Ook de andere oprichters van de Hulptroepen Alliantie, Bernd Damme en Camille van Gestel, hebben dergelijke constructies opgezet om hun vermogen in onder te brengen. In die van Van Lienden, genaamd Duyfken CV, is 9 miljoen euro ondergebracht.

In hoeverre de mondkapjes van Van Lienden duurder of goedkoper waren dan nodig, wil het ministerie nu nog niet toelichten.