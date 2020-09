Noodtoestand Californië vanwege bosbranden: zo heftig gaat het er aan toe

Ook Jeremy Remington, een Amerikaan die met zijn camper op pad ging, weet er alles van: hij zat zaterdag met 207 anderen ingesloten in de vlammen in Mammoth Pool Reservoir. Allen konden gelukkig op tijd gered worden. Verslaggever Dennis Valera deelde op Twitter beelden die Remington kon maken toen hij omringd was door de vlammen:

Ook deze beelden werden in Mammoth Pool gemaakt:

Beelden vanaf Shaver Lake:

De Amerikaanse staat Californië wordt al drie weken geteisterd door talrijke bosbranden. Acht mensen zijn omgekomen en ongeveer 3300 gebouwen verwoest.

Brandlucht in cabine

Ook CNN-verslaggever Oliver Darcy heeft over de branden in Californië geschreven op Twitter. Een van zijn familieleden vloog door de rook heen en maakte foto’s uit het vliegtuig. Darcy schrijft dat de brandlucht ook in de cabine werd waargenomen:

In China Peak zijn er volgens fotograaf Gillis Jones 50 families gered van de vlammenzee.

Bijna 20.000 hectare natuur vernietigd

Sinds vrijdagavond woedt er een grote brand in het gebied rond Fresno die al ruim 18.000 hectare natuur heeft vernietigd. De Amerikaanse autoriteiten hebben via de lucht zeker tweehonderd kampeerders geëvacueerd die waren gestrand door de natuurbranden.

Volgens de lokale brandweer raakten 20 tot 30 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. Gewonden worden overgebracht naar Fresno Yosemite International Airport, waar een medisch noodcentrum is ingericht.