Premium Het beste van De Telegraaf

Russische mega-torpedo kan ’nucleaire tsunami’s’ veroorzaken

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

De Belgorod tijdens een proefvaart in 2021. Ⓒ Twitter

MOSKOU - De Poseidon is een van de zes nieuwe strategische wapens die de Russische president Vladimir Poetin in 2018 aankondigde. Het is een monsterlijk grote torpedo die volgens militaire experts ’nucleaire tsunami’s’ kan veroorzaken. En bij zo’n gigantische torpedo hoort natuurlijk ook een immense onderzeeër. Dat is de Belgorod, die onlangs door de Russische marine in ontvangst is genomen.