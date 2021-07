Vermist hondje wordt na 7 jaar 1700 kilometer van huis teruggevonden

Hoe het dier zo’n afstand heeft afgelegd is vooralsnog onduidelijk. Wel weet de politie te vertellen dat het dier gestolen is. „Een telefoontje dat jouw hond is teruggevonden, is goed nieuws”, schrijft Eaton County Animal Control op Facebook. Het feit dat de hond zeven jaar na de vermissing op bijna 2000 kilometer afstand werd gevonden, maakte het nieuws ook nog eens erg bijzonder.

Chip

De Yorkshire Terriër werd kort na de vermissing te koop aangeboden op Craigslist, de Amerikaanse Marktplaats. Tot grote schrik van het baasje had iemand zich al voorgedaan als de rechtmatige eigenaar van het hondje. Ze deed vervolgens aangifte bij de politie, maar Pepper werd niet teruggevonden. Donderdag kwam daar plotseling verandering in. De chip van het hondje werd door een dierenarts gecontroleerd, waardoor ineens duidelijk wie daadwerkelijk Peppers eigenaar was.

De afgelopen vijf jaar maakte Pepper onderdeel uit van een gezin dat geen weet had van de gestolen status van het dier. „Gelukkig snappen ze de situatie”, schrijft Eaton County Animal Control op Facebook. De eigenaresse vloog bij het horen van het nieuws per direct van Florida, waar zij woont, naar Michigan. „Het is weer een wijze les voor iedere hondeneigenaar: zorg ervoor dat je huisdier gechipt is.”