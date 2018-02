’Kleine kans besmetting ESBL-bacterie via vee’

ESBL is een enzym dat ervoor zorgt dat bacteriën resistent worden tegen veel antibiotica. Daardoor zijn infecties niet of minder goed te behandelen.

Uit het onderzoek blijkt dat de veehouderij minder bijdraagt aan de overdracht van de betreffende bacterie naar mensen dan eerder gedacht. Dat komt omdat de zogeheten ESBL’s in de veehouderij genetisch anders zijn dan bij mensen. „Dat betekent dat mensen slechts beperkt ESBL’s krijgen via de veehouderij en door het eten van vlees. Overdracht gebeurt voornamelijk tussen mensen onderling”, aldus de onderzoekers.

Uit eerdere onderzoeken bleek dat veel vlees van slagers en supermarkten besmet is met ESBL. Maar volgens het onderzoeksconsortium is de kans klein dat mensen hierdoor besmet raken, als het vlees goed wordt verhit en er voldoende hygiënisch gewerkt wordt in de keuken.