’Glimmende atleet’ zwaait weer met vlag

Tijdens de Olympische Spelen in 2016 maakte hij ook al een onvergetelijke indruk met zijn voorkomen, glimmend van de olie zwaaide de gespierde atleet naar de mensen thuis. Als taekwondoka liet hij destijds weinig zien, daarom komt hij nu terug als langlaufer. Opmerkelijk, want in Tonga is de gemiddelde temperatuur zo’n 25 graden.

Taufatofua oefende op asfaltwegen. „Verder trainde ik af en toe op het strand. Dan bond ik stukken hout onder mijn voeten en rende ik door het zand om mijn balans te verbeteren.” Hij begon een inzamelingsactie en verhuisde voor korte tijd naar Duitsland om te trainen.

De Tongaan wist zich tijdens de allerlaatste kwalificatiewedstrijd in IJsland te plaatsen.