Ingewikkelde reddingsoperatie voor kust van Canada LIVE | Vriendin van Brit die vastzit in duikboot: ’Ik vrees dat hulp hem niet kan bereiken’

BOSTON - Een duikboot die gebruikt wordt om toeristen naar het wrak van de Titanic te laten duiken in de Atlantische Oceaan is spoorloos verdwenen tijdens een zeetocht onder water. De vijf inzittenden, die nog hooguit voor een paar dagen lucht in de cabine hebben, worden sinds zondag vermist.