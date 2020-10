Zo verhuis je een neushoorn van 1200 kilo: ’Wiesje moet zelf de kist in lopen’

Wiesje krijgt een licht roesje zodat ze zelf haar vervoerskist in loopt. Ⓒ VidiPhoto

Arnhem - Hoe verhuis je een neushoorn met een gewicht van ruim twaalfhonderd kilo? Dat werd dinsdagmorgen in alle vroegte duidelijk in Burgers’ Zoo in Arnhem waar Wiesje de breedlipneushoorn haar spullen pakte voor een permanent verblijf in het Duitse Ausburg.