’Toch het gevoel dat ze hun land in de steek hebben gelaten’ Verwachte run op opvangplekken Oekraïners blijft (nog) uit

Oma Natasha en haar familie uit Charkov hebben onderdak gevonden bij Ria en Ton in Den Haag. Ze hebben goede afspraken gemaakt, maar het loopt niet altijd even soepel. Ⓒ Serge Ligtenberg

Terwijl de reguliere asielopvang overkookt, blijven de grote aantallen Oekraïense vluchtelingen waarmee rekening was gehouden vooralsnog uit. Gemeenten hebben bedden over. De opvang bij gasthuishoudens loopt nog niet storm. De ervaringen lopen uiteen; zo harmonieus als bij Haagse Ria is het niet overal. Tijd om een (tussentijdse) balans op te maken.