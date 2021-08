Verdachte aanslagen Feyenoord-cafés blijft in de cel

Imad el A. zou begin mei twee keer samen met iemand anders met een gehuurde auto van Amsterdam naar Rotterdam zijn gereden om aanslagen te plegen op onder meer Feyenoord-café 't Haantje aan de Bierens de Haanweg en op café The Hide Away op het Kreekplein. Daags later was de voetbalwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax, die door de Amsterdamse club werd gewonnen.

De Amsterdammer ontkent iets met de aanslagen te maken hebben en doet er verder het zwijgen toe. De advocaat van El A. vroeg om hem vrij te laten, onder meer zodat hij voor zijn zieke moeder kan zorgen. De rechter vindt dat argument gezien de ernst van de zaak, echter niet voldoende om hem vrij te laten. Ook het feit dat de door El A. gehuurde auto in Rotterdam bij de cafés is gezien en ook zijn telefoon daar is aangestraald, ziet ze als een zware verdenking.

Een tweede verdachte is begin juni opgepakt. De eerste, niet-inhoudelijke zitting, is op 6 oktober. El A. moet dan ook weer voor de rechter verschijnen.

De schade aan de cafés en de woningen was groot. Voor beide cafés zijn crowdfundingsacties opgezet, inmiddels zijn duizenden euro's opgehaald.