Tienermeisjes vallen agenten aan bij school in Zaandam

Meerdere leerlingen, naar het lijkt afkomstig van twee Zaanse scholen, hadden ruzie. Mogelijk gingen daar bedreigingen via sociale media aan vooraf. Agenten wilden de gemoederen sussen, maar toen ze aankwamen, keerden de leerlingen zich vrijwel meteen tegen hen.

Uitgescholden en geschopt

De politiemensen werden bedreigd, uitgescholden en geschopt. „We konden niet eens het gesprek fatsoenlijk aangaan en werden meteen belaagd”, vertelt een woordvoerder. „Dan kun je je werk niet doen.”

De aangehouden meisjes zijn 13, 14 en 15 jaar oud. Toen een van hen werd aangehouden, werd een agent ’vol in zijn gezicht getrapt’, schrijft de politie, die dit geweld onacceptabel vindt. „De jonge scholieren waren direct buitensporig agressief naar de collega’s. Welke leeftijd je ook hebt, je moet van politiemensen afblijven”, zegt Sherwin Tjin Asjoe, teamchef in Zaandam.

Uiteindelijk hebben twee agenten zelf aangifte gedaan. „Vanwege het lichamelijke geweld, maar ook de scheldwoorden van de meisjes naar de collega’s; ze riepen woorden als ’kankerpolitie’”, zegt Asjoe. De politie roept op bewijsmateriaal te delen om te weten wie precies verantwoordelijk is geweest voor het geweld.

Pascal College: ’sensatiezoekers’

Er ontstond vrijdagmiddag onduidelijkheid over waar de betrokken leerlingen op school zaten. Het Pascal College laat in een reactie aan De Telegraaf hun visie op de incidenten weten: „Vier jongeren bedreigden een drietal leerlingen van onze school via social media. Afgelopen donderdag stonden ze, met een groep sensatiezoekers, bij de school. Dankzij een melding van de moeder van een van onze leerlingen, konden zowel de school als de politie snel reageren, waardoor een confrontatie is voorkomen. Er is geen sprake geweest van een vechtpartij, omdat onze bedreigde leerlingen veilig binnen zijn gebleven.”

Wat er volgens het Pascal College wel is gebeurd: „De politie vroeg de groep jongeren buiten de school om weg te gaan. Daarop ontstond een handgemeen tussen twee jongeren en de agenten. Er waren geen leerlingen van het Pascal College bij betrokken.”

Praten over gevaren sociale media

Maandag besteedt het Pascal College in de lessen aandacht aan de gebeurtenissen en de gevaren van het gebruik van sociale media.

Heeft u video’s of foto’s van het incident? Stuur ze naar redactie-i@telegraaf.nl of onze WhatsApp-tiplijn 06-13650952.