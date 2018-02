EU waarschuwt Londen over transitie na brexit

Barnier zei dat tijdens een persconferentie na een nieuwe gespreksronde deze week tussen Londen en Brussel over het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU. Hij ontkende dat hij de Britten ronduit dreigt met het afschieten van zo’n overgangsperiode maar zei wel „verbaasd” te zijn over de opstelling van Londen.

Zo willen de Britten in de overgangsperiode van maart 2019 tot en met 31 december 2020 niet dezelfde rechten gunnen aan EU-burgers die naar het land verhuizen als aan niet-Britse EU-burgers die er wel al leven. In die fase wil Londen zich bovendien kunnen verzetten tegen nieuwe EU-regels, die ze nog wel zal moeten invoeren maar waarover ze niet meer mee mag besluiten. Het voorstel eerder deze week van Barnier dat de EU eenzijdig strafmaatregelen instelt als het Verenigd Koninkrijk zich tijdens de transitie niet houdt aan EU-wetgeving is in Londen slecht gevallen.

Overgangsperiode

De EU wil het snel eens worden over de overgangsperiode. In maart zouden de EU-regeringsleiders tijdens hun top als volgende stap groen licht kunnen geven voor onderhandelingen over de (handels)relatie na de overgangsperiode.

Het uittredingsverdrag zou in oktober klaar moeten zijn. Andere belangrijke zaken daarin zijn afspraken over de ’brexitrekening’ voor de Britten en de grens tussen Ierland en het (Britse) Noord-Ierland.