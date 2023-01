Oudste runensteen ontdekt in Noorwegen

OSLO - Noorse archeologen geloven dat ze de oudste runensteen hebben ontdekt. De inscripties zouden zo’n 2000 jaar geleden in de steen zijn gekerfd, waarmee de runensteen een paar honderd jaar ouder is dan eerdere ontdekkingen. Runenstenen zijn vooral bekend als grafstenen uit het Vikingtijdperk. Het zijn stenen die zijn gegraveerd met runen, het oudste schrift dat in Scandinavië bekend is.