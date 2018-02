Minister: geef misbruik Jehovah’s getuigen aan

De Jehovah’s Getuigen zijn in opspraak omdat de kerkelijke gemeenschap volgens RTL Nieuws seksueel misbruik en de interne afhandeling daarvan binnenskamers hield. Slachtoffers zijn bang dat bewijsmateriaal verloren gaat en willen dat het Openbaar Ministerie (OM) dat opvraagt. Maar justitie komt vooralsnog niet zelf in actie. Het OM roept slachtoffers op zich te melden, zodat het vervolgens een onderzoek kan instellen.

Dekker wil over de houding van het OM geen oordeel vellen, omdat dat „aan het OM zelf is” en „de politiek het OM niet aanstuurt.” Hij verzekert dat justitie en politie alles doen om slachtoffers over de drempel te helpen om aangifte te doen.

Geen aangifte ontvangen

Het uitgangspunt van de politie en Openbaar Ministerie (OM) in zedenzaken is dat slachtoffers zélf bepalen of ze al dan niet aangifte doen van misbruik, stelt het OM. „Het OM wil een slachtoffer niet tegen zijn zin betrekken in een strafrechtelijke procedure, omdat dat opnieuw beschadigend kan zijn.”

De politie en het OM hebben in de kwestie waar RTL Nieuws over bericht geen aangifte ontvangen. Het kan voorkomen dat een slachtoffer van seksueel misbruik geen aangifte wil doen, maar dat er wel concrete aanwijzingen zijn dat er sprake is van een strafbaar feit. In zo’n geval overlegt de politie met het OM over de vraag of ambtshalve onderzoek kan en moet worden gedaan.