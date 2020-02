Westerdammers landen op Schiphol: „We krijgen nog steeds geen antwoorden”

Het toestel moest een tussenstop maken in Karachi (Pakistan), nadat het door de Turkse luchtverkeersleiding was gevraagd om te keren. De terugvlucht was georganiseerd door de rederij, Holland-Amerika Lijn, in samenwerking met de Nederlandse overheid.

’We kregen geen enkele verklaring’

,,Daar stonden we uren op het platform. Niemand mocht van boord, er kwam ook niemand in. We kregen geen enkele verklaring”, zegt een van de opvarenden, oud-diplomaat Hans Slingerland van Bemmelen, die het ‘Corona-avontuur’ op de Westerdam met zijn vrouw Joan van begin tot eind meemaakte.

Hij is kritisch op de Nederlandse regering die in zijn ogen te weinig deed om vastzittende landgenoten te helpen. ,,En waarom draaide onze kist onverwacht om naar Karachi met alleen vage technisch motieven? Waarom mocht niemand er drie uur lang in of uit, ook autoriteiten niet? Hoe zit het met bijtanken en werk- en rusttijden vliegcrew? We krijgen nog steeds geen antwoorden. Dat is heel onbevredigend. We zijn natuurlijk wel blij eindelijk weer in Nederland te zijn, al hadden we liever onze vierweekse cruise in het Verre Oosten afgemaakt.”

Snelle medische controle

De Nederlandse passagiers worden de komende twee weken door de GGD in de gaten gehouden op mogelijke ziekteverschijnselen. De tientallen buitenlandse passagiers die met hetzelfde vliegtuig uit Cambodja zijn gekomen, krijgen een snelle medische controle van de GGD en kunnen daarna doorreizen naar huis.

Alle passagiers van de Westerdam werden eerder al negatief getest op het virus. Het schip blijft nog enkele dagen in de haven van Sihanoukville, totdat ook alle 747 bemanningsleden aan boord zijn getest.