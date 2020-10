Verbazing bij Hoekstra om kernwapenuitspraak Bijleveld

Volgens de ambassadeur is het een stille afspraak dat NAVO-lidstaten nooit onthullen of en waar zulke wapens liggen, omdat je vijanden nooit wijzer moet maken dan nodig is. „Ik was een beetje verrast. Het beleid is dat we er niet over praten waar die wapens in Europa liggen en hoeveel het er zijn. Het gaat om nationale veiligheid”, zei hij in praatprogramma WNL op Zondag.

Bevestiging

Dat er op vliegbasis Volkel nucleaire wapens liggen is eigenlijk al lang bekend. In 2013 gaven oud-premiers Ruud Lubbers en Dries van Agt toe dat er in ondergrondse kluizen 22 atoombommen liggen. Zittende kabinetten hebben dat echter nooit bevestigt, een keten die Defensie-minister Bijleveld vorige week doorbrak.

Op vliegbasis Volkel werd toen een nucleaire oefening gehouden die werd bijgewoond door NAVO-topman Jens Stoltenberg. In WNL op Zondag werd Bijleveld gevraagd of er op de basis atoomwapens liggen. „Daarom waren we natuurlijk daar. Het was een nucleaire oefening. Dan moet je ook wapens daar hebben”, zei de CDA-bewindsvrouw.

’Kernparaplu’

Dat heeft ambassadeur Hoekstra dus verrast. „Het beleid van de NAVO en de lidstaten is dat we weten dat er een ’kernparaplu’ is. Maar we zwijgen over waar die wapens in Europa liggen en hoeveel het er zijn. Dat is iets van nationale veiligheid. Daar praten we niet over.”

Overigens is dat niet helemaal waar. Eerder heeft ook de NAVO namelijk al onthuld dat er kernwapens op Volkel liggen. In een concept-rapport van de de NAVO werd dat per ongeluk zwart op wit gezet. In het definitieve rapport zijn de bewuste zinnen nooit beland.