Hartverscheurend: gedumpte hond loopt kilometers achter auto baasje aan

Rusland is inmiddels in de ban van Dinka, het hondje dat achtergelaten werd door haar baasje. „Enerzijds voel ik me zo verdrietig als ik zulke beelden zie”, schrijft er iemand. „Maar anderzijds geeft het me ook zo’n warm gevoel vanbinnen, want Dinka lijkt me zo’n lieve hond. Het is erg jammer wat haar overkomen is en ik zal er alles aan doen om haar te helpen.”

Maria, een vrouw die alles zag gebeuren, heeft ook haar mening klaar. „Ik wist niet goed wat er gebeurde toen de hond plots uit de auto werd gezet”, zegt ze. „Maar om haar daarna zo hulpeloos achter de auto aan te zien lopen, was gewoon hartverscheurend.”

’Nooit mijn hond’

Het baasje van Dinka heeft volgens Gazet van Antwerpen ondertussen gereageerd en zegt dat het om een misverstand gaat. „Dinka is nooit mijn hond geweest”, begint ze. „Ik gaf haar gewoon af en toe eten omdat ze vaak bij mijn weekendhuis zat. Het was nooit mijn bedoeling om mij als baasje van het dier te profileren, maar ze kwam vaker en vaker terug. Op een bepaald moment sprong ze in mijn auto terwijl ik boodschappen aan het uitladen was. Ik heb even getwijfeld om haar mee te nemen naar huis, maar Dinka verdient een baasje dat voor haar gekozen heeft en goed voor haar kan zorgen.”

Ondertussen is er een campagne opgestart om Dinka een warme thuis te bezorgen.