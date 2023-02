Arriva: treinen in Friesland en Groningen rijden donderdag ondanks staking

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / HH

GRONINGEN - De treinen van Arriva rijden vanwege de staking niet in de Achterhoek en Rivierenland en in Limburg, meldt de vervoerder. Wel is de verwachting dat de treinen van de Vechtdallijnen en de treinen in Friesland en Groningen zullen rijden.