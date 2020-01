Reputatie China staat op het spel

Ondanks strenge censuur uiten Chinezen kritiek op president Xi en zijn regering. Ⓒ Foto AFP

Peking - Het coronavirus bedreigt niet alleen de gezondheid van steeds meer mensen wereldwijd, maar het is ook een gevaar voor de reputatie van China in het algemeen en die van president Xi in het bijzonder. Loopt de zaak verder uit de hand, dan is er niet alleen economische schade, maar wordt er ook een enorme slag toegebracht aan de invloed van de opkomende supermacht. De voortekenen zijn er nu al.