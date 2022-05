Duitse defensieminister onder vuur om snoepreisjes: ’Ze verwart de Luftwaffe met Lufthansa’

Stan Huygens Journaal

’Vrijheid is geen stelsel van wetten en gedragsregels’

Ridder Militaire Willems-Orde Gijs Tuinman had het druk de afgelopen dagen. Tijdens de 4-mei herdenking in de Nieuwe Kerk in Amsterdam eerde hij in aanwezigheid van koning Willem-Alexander, koningin Maxima, premier Mark Rutte en defensieminister Kajsa Ollongren zijn in Afghanistan gesneuvelde kamera...