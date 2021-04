Marengo-proces hervat: Advocaten Razzouki openen aanval op kroongetuige

Volg de berichten van rechtbankverslaggever Saskia Belleman onderaan dit artikel.

De advocaten Nico Meijering en Christian Flokstra hebben de frontale aanval geopend op de kroongetuige in het megaproces Marengo. De raadslieden van Mohamed Razzouki zeggen dat het zonneklaar is dat Nabil B. liegt en calculeerde.

Dat zou volgens de advocaten blijken uit een deel van de inhoud van de Iphone die de kroongetuige gedurende vijf maanden tussen september en december 2017 in zijn bezit bleek te hebben. De raadslieden kregen deze week, twee dagen nadat ze de kroongetuige mochten ondervragen, van het Openbaar Ministerie een beperkte selectie van 220 berichten van in totaal 17.150 berichten toegestuurd.

Het gaat kennelijk met name om communicatie met zijn partner, wiens verhoor komende dinsdag op het programma staat. Zo schreef Nabil B. vlak voordat hij de kroongetuigedeal met het OM sloot: „Oorlog is gaande nu. Aan wiens kant moet ik staan? Moet ik dan mijn mensen afvallen? Justitie wil me gebruiken. Ik kan heeeel veeeel flikken ten opzichte van justitie.”

’Nabil B. loog over kroongetuigenovereenkomst’

Volgens Flokstra en Meijering blijkt daaruit dat Nabil B. voortdurend aan het „calculeren” was over zijn strategie. Maar dus ook dat hij tijdens het verhoor heeft gelogen. Zo zei hij dat hij de eerste maanden waarin hij verklaringen aflegde geen idee had of en wat voor tegenprestatie er voor hem in zou zitten. „Dat hebben we kunnen doorprikken als een evidente onwaarheid. Nabil B. is een slimme man die goed kan schaken. Hij is geslepen genoeg om te beseffen dat er een passende beloning zou staan tegenover zijn medewerking.”

Ook zou Nabil B. hebben gelogen over zijn reden om de kroongetuigenovereenkomst te tekenen. Hij verklaarde tijdens zijn verhoor dat hij loyaal was aan de broers Mohamed en Saïd Razzouki en daarom aarzelde. Totdat bleek dat die tegen hem logen en hem wilden laten vermoorden. Maar op 18 december stuurde hij nog een bericht via de Iphone aan zijn partner waarin hij schreef dat Mo Razzouki níet loog.

De advocaten denken dat er nog veel meer „explosief” materiaal op de Iphone staat en willen alle 17.150 berichten hebben voordat de partner van Nabil B. als getuige wordt gehoord.

