’Droomman’ blijkt getrouwd en buit jonge vrouw uit: officier van justitie eist vier jaar

Door Mascha de Jong

Medewerkers van The Student Hotel maakten een einde aan de situatie van de vrouw. Ⓒ DIJKSTRA BV

AMSTERDAM - Een 21-jarige vrouw, die dacht in Mayron W. haar droomman te hebben gevonden, werkte zeven dagen per week om hun toekomst financieel te borgen. Toen zij van de politie hoorde dat hij gewoon een vaste vriendin had met drie kinderen en dat haar uitzet in het huis van dat tweetal stond, knapte er iets. Ze deed aangifte wegens uitbuiting. De officier van justitie eist vier jaar cel voor W., voor zijn vriendin Noëlle H. 240 uur werkstraf.