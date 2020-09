’Bruls wil sportkantines eerder laten sluiten’

De voorzitter van de veiligheidsregio’s, burgemeester Hubert Bruls, heeft voorgesteld om sportkantines in het weekend om 16.00 uur te sluiten, melden bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws.

Een van de overwegingen daarbij zou zijn dat sportkantines worden beheerd door vrijwilligers, die niet getraind zijn om bezoekers aan te spreken op hun gedrag.

Het is niet duidelijk of die maatregel in heel Nederland zou moeten gaan gelden of alleen in de gebieden waar code oranje geldt. Definitieve besluiten worden pas volgende week verwacht.