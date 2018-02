Ook kinderartsen doen aangifte tegen tabak

Onlangs werd bekend dat de ziekenhuizen Antoni van Leeuwenhoek en het Universitair Medisch Centrum Groningen ook aangifte doen tegen de tabaksindustrie. Later sloten ook tien verslavingszorginstellingen zich daarbij aan. Met de aangifte hopen de partijen justitie zover te krijgen een strafzaak te beginnen tegen de vier grote tabaksproducenten die in Nederland actief zijn.

Kinderarts Noor Rikkers, woordvoerder namens de NVK, noemt roken één van de heftigste verslavingen „en de tabaksindustrie weet dat. De tabaksindustrie richt zich met name op het verslaafd maken van jongeren. De sigaret is daarbij zo ontworpen dat hij snel verslavend is. De schuld van de verslaving ligt duidelijk bij de tabaksindustrie, niet bij de kinderen die willens en wetens verslaafd zijn gemaakt. Daarom vinden we dat we nu in moeten grijpen en sluiten we ons aan bij de lopende aangifte.”

Ingewikkeld

Het Openbaar Ministerie (OM) kan nog niet zeggen of de aangifte leidt tot een strafzaak. De aangifte wordt bestudeerd. Dat onderzoek is in de afrondende fase.

Volgens emeritus hoogleraar strafrecht Peter Tak van de Radboud Universiteit is dat voorbereidend onderzoek van het OM „ingewikkeld.” „Welke strafbare feiten zijn er gepleegd? Zijn er inderdaad extra stoffen aan sigaretten toegevoegd die het roken verslavender maakt?” Dan zou het OM met artikel 174 uit de voeten kunnen.” In dat artikel staat als het schadelijke karakter voor de gezondheid van stoffen in producten wordt verzwegen dat strafbaar is. Het is volgens Tak een internationaal unicum dat de tabaksindustrie strafrechtelijk zou worden vervolgd.

Hoogleraar Gezondheidsrecht Martin Buijsen van de Erasmus Universiteit zet vraagtekens bij de strafrechtelijk aanpak. „Is het verstandig als het OM de fabrikanten vervolgt? Hun zakken zijn diep. Moet daar de prioriteit liggen van het OM? Is het niet logischer als roken via de wetgever verder aan banden wordt gelegd? Europees gezien zijn daar geen belemmeringen voor.”