Klimaatactivisten Schiphol afgevoerd

Nog steeds binnen

De demonstranten hadden tot 12.00 de tijd om de hal vrijwillig te verlaten, maar zaten om 14.00 nog steeds binnen. Daarop begon de Marechaussee met het afvoeren van de activisten.

Een grote groep actievoerders zit nog gearmd in de hal omringd door marechaussees. Sommigen hebben zich vastgeketend aan een ijzeren paal. Mensen worden niet als groep maar één voor één weggehaald. „Het is een vreedzame bijeenkomst en daarom willen we het vreedzaam oplossen”, aldus een woordvoerder van de marechaussee.

De mensen die worden weggehaald verzetten zich echter hevig. Ze worden vaak ondersteboven weggedragen.

’Grimmige sfeer’

Volgens verslaggever Mike Muller begint de sfeer grimmig te worden. Een van de activisten sprong door de afzetting van de marechaussee heen, waarna hij door militairen tegen de grond werd gewerkt en werd afgevoerd. Daarop begonnen mede-activisten te klappen.

Amsterdams Groenlinks-raadslid

Tussen de klimaatactivisten zit ook Amsterdams Groenlinks-raadslid Imane Nadif. „Best gezellig hier”, twittert ze bij een foto van demonstranten die de Schiphol Plaza bezetten. Of haar actie wordt gesteund door fractievoorzitter Femke Roosma is niet duidelijk. Roosma wil niet reageren op vragen van De Telegraaf.

De demonstranten maken zich ongerust om de ongebreidelde groei van het luchtverkeer. Greenpeace-activisten hingen vanochtend voorafgaand aan de actie een groot spandoek aan de grote reclamezuil naast de verkeerstoren. Daarop stond de tekst ’Schiphol vliegt alle klimaatgrenzen voorbij’.

Ondanks het verbod bleef Greenpeace bij het plan om Schiphol Plaza dit weekend ‘vreedzaam’ in te nemen. Actievoerders kwamen naar de luchthaven om van Schiphol een klimaatplan te eisen, waarmee vervuiling en overlast worden teruggedrongen.

,,Er staat een 24-uurs massa-actie gepland in Plaza. De gemeente Haarlemmermeer wil niet dat er binnen wordt gedemonstreerd, maar dat is een openbare ruimte. Wij zetten ons protest daar toch door en beroepen ons op onze rechten. Ons doel is niet om reizigers te hinderen”, zei campagneleider Dewi Zloch gisteren. Aan dat 24-uurs protest in Plaza doen volgens haar vooral getrainde actievoerders mee. Zij zijn van plan om daar tot zondag te blijven. Op podia buiten zijn ondersteunende manifestaties en (muziek)optredens.

De burgemeester van de Haarlemmermeer dreigde hard in te zullen grijpen als demonstranten Schiphol Plaza betreden. Vanwege de veiligheid mogen zij niet in de hal demonstreren. ,,Daar lopen teveel reizigers en personeel in een krappe ruimte rond. Onze tolerantiegrens eindigt buiten op de aangewezen protestplekken”, aldus een woordvoerster van het gemeentebestuur vrijdag. De Koninklijke Marechaussee is belast met handhaving van de openbare orde.