Zus hoopte Heerlense met bericht op Facebook terug te vinden Bekenden over dode vrouw (34) in auto: ’Gul en lief, ondanks moeilijk verleden’

Door Chris Ververs Kopieer naar clipboard

De politie heeft donderdagavond bij hotel De Witte Bergen onderzoek gedaan na de vondst van een dode vrouw in een auto. Ⓒ AS Media

Eemnes - De politie houdt er sterk rekening mee dat de 34-jarige vrouw die donderdagavond in een auto bij Van der Valk-hotel De Witte Bergen in Eemnes werd aangetroffen, door een misdrijf om het leven is gebracht.