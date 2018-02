Geweld in Arnhemse wijk: vier gewonden

De politie bevestigt dat er bij de woning aan de Heeswijkstraat een gewonde man is afgevoerd naar het ziekenhuis. Over de toedracht van het incident en de identiteit van het slachtoffer houdt de politie de lippen echter stijf op elkaar. Buurtbewoners vertellen aan De Telegraaf dat een mislukte woningoverval bij een ouder echtpaar de aanleiding van het geweld was.

De bewoner heeft zich dusdanig verweerd, dat hij een overvaller het ziekenhuis in heeft geslagen, aldus een buurman tegen De Telegraaf. De man werd geboeid afgevoerd en is naar het ziekenhuis vervoerd.

Rond hetzelfde tijdstip werden in de Gemertstraat in Arnhem, zo’n 200 meter verderop, drie nog onbekende personen met verwondingen aangetroffen in een woning. Wie het zijn en wat er is gebeurd, kan de politie nog niet duidelijk maken. Ook is nog onbekend of er een verband is met de vermeende overval in de Arnhemse wijk aan de zuidwestkant van de stad.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De straten in de wijk De Laar-West werd volledig afgezet voor onderzoek. Boven de wijk vloog vrijdagmiddag een politiehelikopter.

Arrestatie

Alle vier de gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Enkelen zijn er volgens bronnen slecht aan toe. Dat één van de gewonden is gearresteerd vanwege mogelijke betrokkenheid, bevestigt de politie wel. Buurtonderzoek moet meer duidelijkheid geven over wat zich precies heeft afgespeeld in de wijk. Ook loopt er een forensisch onderzoek.

Sporenonderzoek aan de Gemertstraat. Ⓒ De Telegraaf

