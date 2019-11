Ook formatiepoging oppositieleider Israël mislukt

Gantz had tot woensdagavond om een regering te vormen. Het parlement in Jeruzalem heeft nu 21 dagen de tijd om een nieuwe formateur aan te stellen. Maar de impasse kan ook uitlopen op nieuwe verkiezingen. De Israëlische politiek zit al langere tijd muurvast. De afgelopen twee verkiezingen, allebei dit jaar gehouden, leverden geen grote winnaar op. Het politieke landschap is zo verdeeld, dat er geen coalitie gevormd kan worden.

Het is de eerste keer in de geschiedenis van het land dat twee formateurs er niet in zijn geslaagd een regering te vormen. Ieder parlementslid zou nu kunnen worden benoemd tot nieuwe formateur, zolang er genoeg steun is vanuit het parlement.

Bekijk ook: VS geeft Bibi een cadeautje

Handreiking

Kort na de bekendmaking van Gantz deed zijn politieke tegenstander Netanyahu een handreiking. Hij bood aan om de gesprekken over een eenheidsregering van hun partijen, respectievelijk de Likoedpartij en de partij Blauw-Wit, te hervatten.

De vorige onderhandelingen liepen op niets uit. Gantz en Netanyahu gaven dinsdag nog aan een voorstander te zijn van een regering van hun partijen, maar ze lijken persoonlijk niet met elkaar verder te willen. Netanyahu wordt verdacht van corruptie en Gantz weigert daarom met hem te regeren.

Volg correspondent Ralph Dekkers voor het laatste nieuws vanuit Tel Aviv.

Bekijk ook: Bizar om in land te leven waar mensen schuilruimtes en gasmaskers in huis hebben

Bekijk ook: Israël bevindt zich in uitputtingsslag