Liane den Haan stapt uit 50Plus en neemt zetel mee

„Ik blijf als volksvertegenwoordiger senioren een krachtige stem geven, maar niet langer onder de vlag 50Plus. Samen met mijn geweldige medewerkers en veel anderen zullen wij ons de komende 4 jaar hard maken voor een Nederland waarin het fijn ouder worden is”, aldus Den Haan op Twitter.

Het is de zoveelste keer dat het hommeles is in de partij. Eerder stapte lijsttrekker Henk Krol op nadat kopstukken van de partij rollebollend over straat gingen. De ouderenpartij heeft nu geen zetel meer in de Tweede Kamer.

Partijvoorzitter Jan Nagel is boos. „De partij heeft die zetel gewonnen. Ze kan op geen enkele manier volhouden dat zij die heeft verdiend. Het is gewoon zetelroof. Volgens mij heeft nog nooit een lijsttrekker zich zo snel na de verkiezingen afgesplitst, een record om zeker niet trots op te zijn.”