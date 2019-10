Graf Ronald Reagan in gevaar door natuurbrand

In het complex liggen ook miljoenen spullen opgeslagen uit de tijd dat Ronald Reagan president was. Zo staan er bijvoorbeeld meerdere vliegtuigen, waaronder het presidentiële toestel Air Force One. Verder worden er ook miljoenen documenten, foto’s, tapes en andere spullen bewaard.

De natuurbranden teisteren Californië al bijna een week en er lijkt nog geen eind aan te komen. Tienduizenden Amerikanen zijn hun huizen inmiddels ontvlucht. Ook is bij honderdduizenden mensen de stroom afgesloten.

In de Amerikaanse kuststaat is het al maanden erg droog en het waait het momenteel erg hard.