Trump: topambtenaar ’in de war’ over coronavaccin

Een paar uur voor Trump zijn uitspraak deed, had Robert Redfield, de directeur van het Centrum voor ziektecontrole en preventie (CDC), gezegd dat een coronavaccin mogelijk medio volgend jaar of iets later op grote schaal kan worden verspreid. Redfield zei dat tegen een senaatscommissie.

November of december

De CDC-directeur zei dat er mogelijk in november of december een vaccin is, en voegde daaraan toe dat de beperkte hoeveelheid eerste dosissen naar de meest kwetsbaren kunnen gaan. „Om genoeg mensen immuun te maken, denk ik dat we nog zes tot negen maanden nodig gaan hebben”, aldus Redfield.

„Nee, ik denk dat hij een vergissing maakte toen hij dat zei”, aldus president Trump over Redfields getuigenis voor de senaat. „Dat is incorrecte informatie. Ik denk dat hij in de war was. Ik denk dat hij de vraag gewoon niet goed begreep, mogelijk.”

Wat de eerste dosissen van de coronavaccins betreft, zei Witte Huis-adviseur Scott Atlas woensdag dat „mensen met een hoge prioriteit” in januari gevaccineerd worden.

Drie tot vier weken

Dinsdag zei Trump dat er mogelijk een coronavaccin is in drie à vier weken. Ook daarin verschilde de president van mening met een vooraanstaande expert. Dokter Anthony Fauci, directeur van het Amerikaanse Nationaal Instituut voor Allergieën en Infectieziekten, denkt dat er meer tijd nodig is.

Ook met de medicijnwaakhond FDA verschilde Trump al van inzicht. Hij wil dat de FDA versneld een vaccin en een remedie tegen het coronavirus goedkeurt. Binnen de FDA en de medische gemeenschap is bezorgdheid dat een dergelijke versnelde goedkeuring ten koste gaat van de effectiviteit en de veiligheid van de uiteindelijke vaccins of medicijnen. Volgens Trump willen zijn critici niet dat er een middel tegen corona komt voor de presidentsverkiezingen in november en is er een samenzwering tegen hem.

De Democraat Joe Biden, die het in november tegen Trump opneemt, waarschuwde woensdag voor het overhaasten van de ontwikkeling van een coronavaccin. „Laat me duidelijk zijn: ik vertrouw vaccins, ik vertrouw wetenschappers, maar ik vertrouw Donald Trump niet”, aldus Biden. „Momenteel kan het Amerikaanse volk dat ook niet.”