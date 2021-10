Premium Het beste van De Telegraaf

Overleden Amsterdammer uitgestrooid Beroemde pooier Jan de Bollebakker terug op de Wallen

Door Mascha de Jong Kopieer naar clipboard

De Bollebakker is terug in stamkroeg De Zeevaart. Uitbater Rob zet zijn urn samen met een foto boven de bar, bij het affiche van Ajax-Borussia Dortmund. Ⓒ RONALD BAKKER

AMSTERDAM - Je komt met niks en je gaat met niks. Ras-Amsterdammer Jan Janssen nam dat wel heel letterlijk. De beroemde en beruchte pooier op de Wallen in de jaren zestig, die in februari op 99-jarige leeftijd overleed, bezat vrijwel niks bij leven. Drie pakken, zes overhemden en twee paar schoenen. Maar iedereen kende ’De Bollebakker’. Vrienden strooiden zaterdagavond zijn as uit in het water op de Oudezijds Achterburgwal.