Dolf Jansen geschokt door seksfeesten

Hij reageert op zijn eigen site en op twitter op het bericht uit The Times vanmorgen. In 2010 en 2011 zouden medewerkers van de goede doelenorganisatie zich hebben misdragen met mogelijk minderjarige meisjes.

„Ik heb, net als al degenen die er vandaag op hoge toon reageren, geen idee wat er echt gebeurd is, maar vind wat ik lees walgelijk en vreselijk. Omdat ik in Nederland al meer dan 15 jaar ambassadeur ben van (Oxfam-)Novib, schrijf ik er iets over. Alles dat het werk van Oxfam en OxfamNovib in diskrediet brengt en moeilijker maakt, maakt mij verdrietig en boos.”

Verdrietig

„Verdrietig, omdat het soort gedrag waarover geschreven wordt lijnrecht staat tegenover hoe ik vind dat je met elkaar omgaat, hoe je je gedraagt, hoe je verantwoordelijk bent voor je gedrag, en de gevolgen daarvan voor anderen. En boos, omdat het werk van Oxfam en Oxfam-Novib zo fokking belangrijk en nodig is. En tegen alles wat dat moeilijker maakt - en al helemaal het seksueel wangedrag van een aantal mensen – verzet ik me.

Veroordeel

„Juist ook omdat de toon in media en op social media, als het gaat over ontwikkelingssamenwerking, hulporganisaties etc, al vaak zo hard is, omdat we leven in een tijd dat Nederlandse politieke partijen/bewegingen pogingen doen wat er nog over is van internationale hulp te snoeien, een tijd dat een grote Britse krant pleit voor het helemaal stopzetten van internationale hulp”.

„Ik veroordeel het wangedrag waar het hierboven over gaat, en zet me met alles wat ik heb in als ambassadeur van Oxfam-Novib”, aldus Jansen in zijn verklaring.