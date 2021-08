Premium Het beste van De Telegraaf

’Als het helemaal misging, wist ik dat Alam achter een wapen zou kruipen’ Weerzien met Afghaanse tolk emotioneel moment voor Nederlandse militairen

Door Olof van Joolen Kopieer naar clipboard

Allemaal leven ze nog, maar tot voor kort wisten ze dat niet allemaal van elkaar. Veteranen Robbert Miedema, Dennis van der Kraats en Ronald van Dort (v.l.n.r.) met in hun midden hun voormalige tolk Alam. Ⓒ Eran Oppenheimer

De Afghaanse Alam was tijdens de Uruzgan-missie tolk voor de Nederlanders. Of eigenlijk meer dan dat; hij was hun steun en toeverlaat. Na een aanslag op zijn leven ontvluchtte de vertaler eind 2018 zijn vaderland en vroeg asiel aan in Nederland. Er wachtte hem dit jaar een emotioneel weerzien met zijn strijdmakkers.