Fikkie stoken om levens te redden

Projectleider Hans Hazebroek bij een bank die in brand zal worden gestoken om de rookverspreiding goed te volgen.

Oudewater - Nederlandse brandexperts voeren de komende twee weken unieke experimenten uit om te zien hoe de rook zich verspreidt in een gebouw. Gebleken is dat de meeste slachtoffers vallen door de snelle rookontwikkeling, waardoor vooral ouderen als een kat in het nauw komen te zitten.