Forum voor Democratie: er is geen verdeeldheid

Volgens de verklaring zouden de mensen die zijn opgestapt geen rol van betekenis spelen binnen de partijorganisatie. „Vooral in de media is enige ophef gecreëerd over ’onrust’ bij Forum voor Democratie”, klinkt het.

FVD laat weten dat het partijbestuur „volledig wordt gesteund” door onder meer de „voltallige Tweede Kamerfractie” die bestaat uit Thierry Baudet en Theo Hiddema, alle fractiemedewerkers en de bestuursleden zelf. Het bestuur bestaat uit Baudet, Henk Otten en Rob Rooken.

Unieke synergie

Dat de partij goed groeit is volgens de verklaring „echt niet te danken aan het kleine groepje leden dat nu klaagt over onvoldoende inspraak-organen; maar aan de unieke synergie tussen Thierry Baudet en Theo Hiddema in de Tweede Kamer, en het kernteam dat zich voor de volle 200 procent inzet voor het succes van FVD.”

De leden die zijn opgestapt, hebben zich beklaagd over een gebrek aan partijdemocratie. Kritiek zou bovendien uit den boze zijn.

„Wij willen niet allerlei verschillende bestuursniveaus binnen onze partij. Want Forum voor Democratie wil een snel wendbare speedboat blijven, geen logge olietanker worden zoals de kartelpartijen dat zijn”, laat FVD hierop weten.