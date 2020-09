FIOD vindt ketaminevoorraad ter waarde van 4,5 miljoen euro

De FIOD doorzocht in het kader van de actie woningen, bedrijfspanden en opslagloodsen in Amsterdam, Almere, Soest, Weesp, Vinkeveen, Nieuw-Vennep en Nieuwe Wetering. De opsporingsdienst vond vuurwapens, versleutelde telefoons, luxetassen en horloges, meerdere auto’s en in totaal 300.000 euro aan contant geld. Ook werd beslag gelegd op miljoenen euro’s en onroerend goed.

Witwassen

Het OM vermoedt dat een van de hoofdverdachten in de zaak het geld witwaste door ondergronds bankieren via Spanje, Dubai en Hongkong. De ketamine lag in de woning van de vader van een van de verdachten.

Er werden nog drie andere mensen aangehouden. Zij zijn inmiddels weer vrij, maar blijven wel verdachten in de zaak.

Narcosemiddel

Ketamine wordt in de medische wereld gebruikt als narcosemiddel voor zowel dieren als mensen. Een mogelijke bijwerking van ketamine is het krijgen van hallucinaties en uittredingen. Juist die effecten maken het een populair tripmiddel in de uitgaanswereld.