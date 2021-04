Edwins dierenopvang in Thailand op rand van afgrond: 800 beesten dan zonder verblijf

Premium

’Dieren moeten natuurlijk gedrag kunnen vertonen’

Het is haalbaar om een einde te maken aan kooihuisvesting voor boerderijdieren, zeker voor bijvoorbeeld legkippen. Er worden in Europa in totaal zo’n 360 miljoen legkippen gehouden. Ongeveer de helft daarvan leeft nog in een kooisysteem: deze kippen kunnen niet naar buiten en zitten gemiddeld met de...