Kinderen tot 12 mogen weer samen zingen

Het OMT komt op z’n beperking voor jonge kinderen terug omdat zij zelf weinig ziek worden van het coronavirus en omdat hun rol in de verspreiding evenmin groot is.

Laagdrempeliger testbeleid

Ook het testbeleid voor kinderen wordt aangepast. Zo moet er een ’laagdrempelige mogelijkheid’ komen voor het testen van kinderen in de teststraten van de GGD, bij voorkeur met de weinig belastende speekseltest. Kinderen met klachten kunnen op verzoek van bijvoorbeeld van ouders of een dokter altijd getest worden in de teststraat. Kinderen van 7 tot en met 12 jaar die koorts of benauwdheid hebben, doen er goed aan zich te laten testen. Voor kinderen tot en met jaar is dat nog steeds meestal niet nodig, adviseert het OMT.