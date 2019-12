30.000 toeristen moeten weg uit bosbrandgebied Australië

In een op televisie uitgezonden waarschuwing roept de staat de 30.000 toeristen op te vertrekken die momenteel in Gippsland zijn.

Het gebied, ongeveer vier uur rijden ten oosten van Melbourne, wordt al bedreigd door drie grote branden, terwijl de stijgende temperaturen, de wind en de bliksem nog meer branden kunnen veroorzaken. Het vuur zou zelfs de belangrijkste toegangsweg kunnen blokkeren.

In de naburige staat New South Wales, waar Sydney in ligt, proberen brandweerlieden 85 branden in te dammen voordat de weersomstandigheden verslechteren. De branden, die ook andere staten treffen, hebben ten minste negen mensen gedood