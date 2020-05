Tik op de vingers voor ’onrechtmatige’ aankoop Air France KLM

De aandeleninkoop, die bijna 750 miljoen euro kostte, is een ’onrechtmatige transactie’, schrijft de Rekenkamer. Minister Hoekstra (Financiën) nam begin 2019 een belang van ongeveer 14 procent in de Nederlands-Franse luchtvaartmaatschappij, zonder het parlement hier vooraf goed van op de hoogte te brengen. Omdat die achteraf nog wel goedkeuring gaf, laat de Rekenkamer woensdag een formele aantekening achterwege op Verantwoordingsdag, de dag waarop het instituut elk jaar de rijksrekening grondig controleert.

Door die uitgave is meer dan 1 procent van de verplichtingen op de rekening van afgelopen jaar onrechtmatig, en dat is boven het maximum dat de Rekenkamer tolereert. Het was sinds 2008 niet meer voorgekomen dat die bovengrens met voeten werd getreden.

Crisis misbruikt

Een ’serieuze zaak’, vinden de controleurs. „Het nakomen van gemaakte afspraken is geen vrijblijvende keuze, maar een voorwaarde voor een goed functionerende democratie. En die regels zijn niet alleen bedoeld voor de makkelijke momenten, maar ook voor crisistijd en crisismaatregelen”, schrijft de Rekenkamer, die daarmee meteen waarschuwt voor onverantwoorde uitgaven in de huidige coronacrisis. „Parlement, let op uw saeck”, geeft de Rekenkamer nog mee.

De controleurs stuitten op nog een aantal miljoenenmissers in de begroting. Een in het oog springende omissie is er bij het ministerie van Economische Zaken. Daar keerde minister Wiebes afgelopen jaar een voorschot van 90 miljoen euro uit aan de NAM, omdat de gaskraan in Groningen dicht wordt gedraaid. Maar het is de Rekenkamer niet duidelijk geworden waar de hoogte van dat bedrag op is gebaseerd of waar de minister precies voor heeft betaald. Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken krijgt een veeg uit de pan vanwege de beveiliging van informatie.

Geen geld meer op de plank

Het is in 2019 wel gelukt om al het geld uit te geven, terwijl een jaar eerder het verwijt juist was dat er te veel geld op de plank bleef liggen. Maar of dat geld ook goed besteed is, is nog maar de vraag. De Rekenkamer hield negen maatregelen van dit kabinet tegen het licht waarvoor vanaf de eerste begroting extra geld voor uit werd getrokken. Bijvoorbeeld aardgasvrije weken, de aanleg van snelfietspaden en de verhoging van de kinderopvangtoeslag.

Bij slechts drie van die negen beleidspunten hebben de controleurs ook daadwerkelijk concrete resultaten gevonden. Bij andere plannen is niet duidelijk of het doel bereikt is, is dat doel op de achtergrond geraakt of in de loop van de tijd veranderd. De informatie over deze plannen is ook onder de maat. Als het aan de Rekenkamer ligt, krijgt de Tweede Kamer zijn zin en worden deze plannen in het vervolg ook openbaar nadat ze goed zijn gekeurd.