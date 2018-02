Man smeert uitwerpselen op politiemuren

De Turnhoutenaar moest zich vrijdag voor de rechtbank verantwoorden in vier dossiers met een waslijst aan strafbare feiten. Hij werd beticht van onder meer geweld, inbraken, verzet bij arrestatie en smaad.

„Deze man terroriseert al geruime tijd de buurt. Hij heeft een strafblad om u tegen te zeggen en liep eerder al twintig veroordelingen op voor de strafrechter”, zei officier van Justitie Sofie Bruyninckx. „Hij heeft lak aan de politie, regels en het systeem. De maatschappij moet worden beschermd. Een effectieve celstraf van 42 maanden is op zijn plaats.”

Uitlokking

De verdediging bekende dat de beklaagde een jaar lang ’opstandig’ was geweest. „Mijn cliënt is een apart persoon met een beladen strafregister. Hij is een product van een opvoeding waarbij hij meer slaag dan eten heeft gekregen. Hij had angst voor zijn vader”, zei advocaat Andy Boermans volgens Gazet van Antwerpen. „Ik vraag om een werkstraf. Hij heeft geen sociaal vangnet.”

De advocaat wees met een beschuldigende vinger naar een wijkagent. „Ik ga hier geen uitlokking pleiten, maar de inspecteur had meer dan gewone interesse voor hem”, zei meester Boermans. „Hij benaderde mijn cliënt vaak op dictatoriale wijze.”

De aanklager beet fel van zich af. „Het is niet eerlijk de inspecteur de schuld te geven. De beklaagde ziet een complot tegen hem. Maar hij deinsde er zelf niet voor terug om in de politiecel uitwerpselen op zijn handen te doen en uit te smeren op de muren.”